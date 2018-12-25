Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -Oto Teybi Hırsızları Yakalandı

Dha İstanbul -Oto Teybi Hırsızları Yakalandı

24 dakika önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAFatih, Avcılar ve Bakırköy'de 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 kişi operasyona yakalandı.

Dha İstanbul -Oto Teybi Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 kişi operasyona yakalandı. Operasyonda 26 oto teybi ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 -13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde 20 ayrı aracın teybini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri 16 Aralık'ta yaptığı operasyonda 13 ayrı 'Otodan Hırsızlık' suçundan kaydı bulunan A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. ve E.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 26 oto teybi ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.O. adli kontrol şartıyla serbst bırakılırken, A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilenler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:42 Kaynak: DHA

Bakırköy, Avcılar, İstanbul, Güncel
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