Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Otogarda Yılbaşı Denetimi

Dha İstanbul -  Otogarda Yılbaşı Denetimi

1 saat önce

Bayrampaşa ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi.

Dha İstanbul -  Otogarda Yılbaşı Denetimi, System.String[]


Bayrampaşa ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi. Otogar giriş ve çıkışlarda ticari ve özel araçlar polis uygulama noktasında durdurularak didik didik arandı. Otogarda görevli güvenlik personeliyle birlikte otogar içinde iş yerlerini gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Otogarda yapılan denetimi  gören bir vatandaş "Güvenlikten memnunuz. Polis ekipleri 24 saat çalışıyor" dedi. 

Görüntü Dökümü

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-Uygulamadan görüntü

-Güvenlik personeliyle polis ekiplerinin otogarda yürüyüşü

-Durdurulan araç

-Üst araması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:18 Kaynak: DHA

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