Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Otomobil Kaygan Yolda Takla Attı

Dha İstanbul - Otomobil Kaygan Yolda Takla Attı

1 saat önce

Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Dha İstanbul - Otomobil Kaygan Yolda Takla Attı, System.String[]
Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

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