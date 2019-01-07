Dha İstanbul - Otomobil Kaygan Yolda Takla Attı
1 saat önce
Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Sarıyer
'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç
içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Büyükdere Caddesi
Seyrantepe Mevkii Beşiktaş
istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:38 Kaynak: DHA
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