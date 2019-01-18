Dha İstanbul - (Özel Görüntülerle) - Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA



Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler

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