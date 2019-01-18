Dha İstanbul - (Özel Görüntülerle) - Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
Görüntü Dökümü:
-----------
-Olay yerinden görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Mehruze Teyzeyi Aradı
İstanbul'un En Önemli Ulaşım Projelerinden Olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattının Yıl Sonu Açılması Bekleniyor
Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti
CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı