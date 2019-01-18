Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Özel Görüntülerle) - Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı (1)

Dha İstanbul - (Özel Görüntülerle) - Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı.

Dha İstanbul - (Özel Görüntülerle) - Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt'ta bir araç,  kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin  arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

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