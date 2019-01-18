Dha İstanbul - (Özel Görüntülerle) - Esenyurt'ta Araç Kaldırımdaki Liselilere Çarptı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Çelik, aracının kontrolünü kaybedince kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 4 öğrenci savrulurken araç da üst geçidin yanındaki alana uçtu. Yaralanan öğrencilerin arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sürücü Çelik, yola çıkanlara çarpmamak için direksiyon kırınca aracının hakimiyetini kaybettiğini söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların görüntüsü
-Yaralılara müdahaleden görüntü
-Ambulansa götürülmesi
-Sürücünün görüntüsü
-Olayı anlatması
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:15 Kaynak: DHA
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