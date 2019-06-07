Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - (ÖZEL) MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - MALTEPE Emek Caddesi'nde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA - MALTEPE Emek Caddesi'nde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlar hurdaya döndü.
Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Orman Yolu Emek Caddesi'nde meydana geldi. 34 UP 3349 plakalı minibüs ile 34 BBP 58 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Zekai T. Yönetimindeki minibüsün içindeki eşi Aysel T. bulunduğu yerde sıkıştı. Otomobil sürücüsü İsmail Ş. kazayı yara almadan atlatırken, aracından kendi imkanlarıyla çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, araçta bulunan 2 çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan kadın ve eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının bacağının kırıldığı öğrenildi. Çocuklar da herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık kontrolünden geçirildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Ambulanstan görüntü
-Yaralı kadının ambulansa koyulması
- Polis ekiplerinden görüntü
-Çocukların sağlık kontrolü yapılırken görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
Maltepe, DHA, Güncel
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