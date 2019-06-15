Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - (ÖZEL) OTOMOBİLİN ŞAFTINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) OTOMOBİLİN ŞAFTINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

2 saat önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - FATİH'te bir otomobilin şaft bölümüne girip mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) OTOMOBİLİN ŞAFTINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - FATİH'te bir otomobilin şaft bölümüne girip mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Süleymaniye Mahallesi, Şahende Sokak'ta bir yavru kedi, park halindeki otomobilin şaft kısmına girip burada mahsur kaldı. Otomobilden gelen kedi sesini fark eden esnaf, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekibi, oldukça dar bir yerde sıkışan kediyi çıkarmak için uzun bir uğraş verdi. İtfaiye erleri, kedinin bulunduğu bölüme temiz hava püskürttü. Böylece yavru kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ürkmüş olduğu görülen yavru kediye, itfaiye ve esnaf birlikte su içirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kediyi sıkıştığı yerden çıkarma çalışmaları
Kedinin temiz hava tüpü yardımıyla çıkarılması
İtfaiye ve esnafın kediye su içirmesi
Detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
DHA, İtfaiye, Güncel
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