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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - ÜSKÜDAR'DA SAHİLDE SİLAH BULUNDU

7 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar Salacak sahilinde silah bulundu.

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - ÜSKÜDAR'DA SAHİLDE SİLAH BULUNDU, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar Salacak sahilinde silah bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Salacak sahilinde meydana geldi. Sahilde denize giren Burak Topçu, kayalıklar arasında bir silah gördü. Denizden çıkan Topçu durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da kayalılara atılmış olabileceği değerlendirdi. Ekipler durumu deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisine bağlı ekipler silahı denizden çıkardı.

Polis silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Silahı bulan kişi ile röp

-Bulan kişinin polise bilgi vermesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Deniz polisinin gelmesi

-Dalgıç polisin denize girerek silahı çıkarma

-Silahın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
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