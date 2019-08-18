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DHA İSTANBUL  -  PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI

1 saat önce

İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

DHA İSTANBUL  -  PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI, System.String[]
İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin evlere pencereden girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Esenyurt ve Eyüpsultan'da girdikleri evlerde hırsızlık yapan şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin, diğer arkadaşlarının yardımıyla pencereye tırmanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İçeri giren bir şüphelinin diğer arkadaşlarına evde bulduğu sırt çantalarını uzatarak çalma anları görüntülere yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı takip sonucu yakalanan Yakup B.(22), Mehmet Ö.(18), Yusuf K.(18) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Yakup B.'nin 6,  Yusuf K.'nın 23, Mehmet Ö.'nün ise 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin sokakta yürümeleri
-Şüphelilerden birinin cama tırmanması
Şüphelilerden birinin evden çaldığı sırt çantalarını diğerlerine uzatması
-Şüphelilerin şube çıkışı


Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
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