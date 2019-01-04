Dha İstanbul - Pendik Açıklarındaki Yük Gemisinden Alevler Yükseldi
15 dakika önce
Pendik açıklarında bir yük gemisi alev alev yandı.
Pendik
açıklarında bir yük gemisi alev alev yandı. Sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen gemiye söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.
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Gemiden yükselen alevler
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:27 Kaynak: DHA
Son Dakika! Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor
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