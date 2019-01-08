Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Pendik'te Cadde Buz Pistine Döndü; Çok Sayıda Araç Kaza Yaptı

Dha İstanbul - Pendik'te Cadde Buz Pistine Döndü; Çok Sayıda Araç Kaza Yaptı

1 saat önce

Araçlardan biri evin bodrum katına girdiHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAPendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak kaza yaptı.

Dha İstanbul - Pendik'te Cadde Buz Pistine Döndü; Çok Sayıda Araç Kaza Yaptı, System.String[]
Araçlardan biri evin bodrum katına girdi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Pendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak kaza yaptı. Araçlardan biri 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Kayan diğer araçlar ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası Pendik Kaynarca Mahallesi Zirve Caddesi buz pistine döndü. Sabah saatlerinde caddede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı. Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Bodrum katına giren aracı kurtarmak için olay yerinde uzun süre çekici beklendi. Araç sahibi Hızır Kuru, "Bu yoldan inerken kaydık. Arabaya çarpmamaya çalışırken binaya girdik. Çocuğu okula bırakmıştım. Okul dönüşü başımıza bu geldi" dedi. Arabanın penceresine çarptığı bodrum kattaki dairede oturan Saliha Özpolat olay sırasında büyük korku yaşadıklarını belirtti. Caddede kayan çok sayıda araç da kaza yaptı. Hasarlı araçlar için çekici çağrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Evin bodrumuna giren araba

-Evin içinden görüntüler

-Evde oturan kadınla röp

-Eve giren araba sürücüsü ile röp

-Olayın meydana geldiği cadde

-Caddede kaza yapan araçlar

-Kaza yapan araçların vinçle kaldırılması

-Kaza yapan diğer araç sahibi ile röp

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Bodrum, İstanbul, Araç, 3. Sayfa
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