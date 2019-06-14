Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1)
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DHA İSTANBUL - PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1)

3 saat önce

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

DHA İSTANBUL - PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1), System.String[]

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA -  PENDİK'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Pendik Sanayi Mahallesi Bosna Sokak'ta bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangına itfaiye müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:06 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Pendik, Güncel
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