DHA İSTANBUL - PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1)

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Pendik Sanayi Mahallesi Bosna Sokak'ta bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangına itfaiye müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi