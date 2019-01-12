Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Polis Bu Hırsızın Peşinde...bebek Arabalı Kadınları Soyuyor

Dha İstanbul - Polis Bu Hırsızın Peşinde...bebek Arabalı Kadınları Soyuyor

13 dakika önce

İSTANBUL'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Dha İstanbul - Polis Bu Hırsızın Peşinde...bebek Arabalı Kadınları Soyuyor, System.String[]
İSTANBUL'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

İstanbul'da birçok ilçede aynı yöntemle yapılan hırsızlık polisi alarma geçirdi. Şikayetçi olanlar ise bebek arabalı kadınlar. Yolda bebek arabasıyla yürüyen kadınları takibe alan hırsızlar, adım adım takip ederek uygun zamanını bulunca kadınların ceplerinden cep telefonu yada cüzdanı alarak kayıplara karışıyorlar.

Hırsızlık mağduru olan kadınlardan birinin cep telefonunun çalınması ise güvenlik kamelarınca saniye saniye görüntülendi. İstanbul polisi, bebekli kadınları soyan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerasından hırsızlık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, 3. Sayfa
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