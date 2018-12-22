Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Polis Kayıp "Tavus Kuşu"Nun Peşinde

Dha İstanbul - Polis Kayıp "Tavus Kuşu"Nun Peşinde

4 saat önce

İSTANBUL'a satılmak için getirilen milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen elmas ve pırlanta ve zümrütlerle süslenmiş altından tavus kuşu figürü çalındı.

Dha İstanbul - Polis Kayıp
İSTANBUL'a satılmak için getirilen milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen elmas ve pırlanta ve zümrütlerle süslenmiş altından tavus kuşu figürü çalındı. Figürü satmaya çalışan Yemenli antikacının başına silah dayanarak gasp edilen tavus kuşunun sadece kaidesi bulunabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiyi tutuklanırken, polis tavus kuşu figürünü bulmak için operasyonları sürdürüyor. 

İstanbul'da polise başvuran Yemenli A.A.H.M., yurt dışından getirdiği ve satmaya çalıştığı milyonlarca dolar değerinde tavus kuşu figürünün gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yemenli antikacı elmas, pırlanta, zümrüt gibi değerli taşlarla süslü, Tavus kuşu figürünü İstanbul'a getirdikten sonra kuyumculuk yapan bir arkadaşına emanet ederek internet üzerinden verdiği ilanlarla müşteri aradığını söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında alıca olduğunu söyleyen bir kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Yemenli mağdur antikacı, söz konusu kişiyle buluştuğunu, figürü inceleyen kişinin eserin gerçek olduğunu kabul etiğini daha sonra kendisini arayarak  satış işlemini gerçekleştirmek üzere Esenyurt'a davet ettiğini belirtti. Tavus kuşunu alarak verilen adrese gittiğini anlatan mağdur A.A.H.M., "Burada benim başıma silah dayadılar. İçinde tavus kuşunun bulunduğu kutuyu aldılar. Daha sonra kaçtılar" dedi.

KAİDESİ BULUNDU

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Yemenli antikacıyla müşteri gibi irtibata geçip eseri de inceleyen A.K. adlı kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çalınan tavus kuşunun üzerine konulduğu kaide bulundu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste verdikleri ifadelerinde tavus kuşunun nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen kayıp tavus kuşunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tavus kuşu figürününü görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:17 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Güncel
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