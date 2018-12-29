Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı

Dha İstanbul - Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı

30 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta polis kontrol noktasından kaçan Emre Ç. idaresindeki otomobil Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten uçtu.

Dha İstanbul - Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta polis kontrol noktasından kaçan Emre Ç. idaresindeki otomobil Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nin girişinde polis kontrol noktasında saat 03.30 sıralarında dur ihtarına uymayarak kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu 34 UD 0922 plakalı otomobil, Bomonti çıkışında virajı alamayıp demir bariyerleri parçalayarak viyadükten düştü. Kazada, takla atan otomobilde bulunan sürücü Emre Ç. ile birlikte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılması ve ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇTILAR, VİYADÜKTEN UÇTULAR"

Bir görgü tanığı, kaza yapan otomobille birlikte yolda seyir halinde olduklarını söyleyerek, "Polis uygulama noktasından kaçtılar. Tünel çıkışında duramadılar, viyadükten aşağı uçtular" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Yaralının ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:00 Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, DHA, Polis, 3. Sayfa
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