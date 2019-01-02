Dha İstanbul - - Profesör Atakurt, Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAProf.Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.
Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul
DHA
Prof.Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu. Tuzla
'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis
ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Üniversitenin kapısı
-Tıp fakültesi tabelası
-Okul önünde bekleyen öğrenciler
-Okula giriş çıkış yapan polis araçları
-Öğrenciyle röp
-Ölen profesörün fotoğrafı
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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