Dha İstanbul - Rus Denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti
39 dakika önce
RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı
'ndan geçti.
İstanbul Boğazı'na saat 10.00'da Marmara Denizi
'nden giren Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15'te Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz
'e doğru ilerledi.
Görüntü Dökümü:
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-Denizaltıdan görüntü
-Güvertedeki askerler
-Denizaltına eşlik eden Sahil Güvenlik Botu
-Denizaltının FSM Köprüsü altından geçişi
-Genel ve detaylar? - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:55 Kaynak: DHA
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