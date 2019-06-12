Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL- SEL SULARINA KAPILAN YAVRU KEDİYİ SUNİ TENEFFÜS HAYATA DÖNDÜRDÜ
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL- SEL SULARINA KAPILAN YAVRU KEDİYİ SUNİ TENEFFÜS HAYATA DÖNDÜRDÜ

4 saat önce

Belediye işçisinin kediyi kurtarma mücadelesi.Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇIRİSTANBUL,(DHA)Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Belediye işçisinin kediyi kurtarma mücadelesi.
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇIRİSTANBUL,(DHA)
Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.
İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin zamanla DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına giderek kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.
DHA İSTANBUL- SEL SULARINA KAPILAN YAVRU KEDİYİ SUNİ TENEFFÜS HAYATA DÖNDÜRDÜ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Pendik, İşçi, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bünyamin Sürmeli, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı uyardı: Ağaçların altına sığınmayın İstanbul'da E-5 göle döndü, iki ilçe sular altında kaldı Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL- SEL SULARINA KAPILAN YAVRU KEDİYİ SUNİ TENEFFÜS HAYATA DÖNDÜRDÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]