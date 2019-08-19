Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL -  SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU (2)
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DHA İSTANBUL -  SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU (2)

48 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi.

DHA İSTANBUL -  SELDE ÖLEN
İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi,
ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.


Görüntü Dökümü:
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-Sel baskınından yeni görüntüler
-Olay günü çekilen görüntüler



Ordu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: DHA
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