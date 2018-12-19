Dha İstanbul - Şile'de Kıyıya Oturan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede
1 saat önce
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHAŞile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA Şile
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Gemideki 16 mürettebat ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat kontrol amaçlı Şile Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Gemiden kurtarılan mürettebattan Salih Babayev, Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. 1 saat önce kurtarıldık, ben 3'üncü kişi olarak kurtarıldım dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:32 Kaynak: DHA
Şile'de Kıyıya Oturan Gemide Mahsur Kalan Mürettebat Kurtarılırken Adeta Can Pazarı Yaşandı
Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu