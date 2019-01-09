Dha İstanbul - Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi
13 dakika önce
Haber-Kamera: İstanbul DHASilivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.
Haber-Kamera: İstanbul
DHA Silivri
'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Marmara
denizinde fırtına etkili oluyor. Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.
Görüntü Dökümü:
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-Dev dalgalar
-Batan tekneler
-Zarar gören tekneler
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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