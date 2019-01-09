Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi

Dha İstanbul - Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi

13 dakika önce

Haber-Kamera: İstanbul DHASilivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.

Dha İstanbul - Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi, System.String[]
Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.

Marmara denizinde fırtına etkili oluyor.  Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.

Görüntü Dökümü:

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-Dev dalgalar

-Batan tekneler

-Zarar gören tekneler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Silivri, İstanbul, Güncel
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