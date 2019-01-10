Dha İstanbul - Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu
1 saat önce
İstanbul DHAMarmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul
DHA Marmara
denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri
'de dev dalgalar oluşturdu.
Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
Görüntü Dökümü
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- Dalgalar
ve teknelerden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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