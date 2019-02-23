Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Silivri'de Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın

Dha İstanbul - Silivri'de Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı.

Dha İstanbul - Silivri'de Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Silivri Kınalı Mevkii Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak üzerindeki otomotiv yedek parçası üreten fabrikada saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Otomobil aydınlatma sistemi üzerine üretim yapan 3000 metrekarelik fabrikanın baca bölümünde çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Fabrika çalışanlarının yardımı

-Soğutma çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

DHA, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi

Sudan'da Hükümet Feshedildi! Ülkede 1 Yıl OHAL İlan Edildi Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 02:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Silivri'de Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]