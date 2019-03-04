Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Silivri'de Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı: 4 Gözaltı

Dha İstanbul- Silivri'de Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı: 4 Gözaltı

35 dakika önce

Eren ERMİŞ - İstanbul DHASilivri'de seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Dha İstanbul- Silivri'de Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı: 4 Gözaltı, System.String[]
Eren ERMİŞ - İstanbul DHA

Silivri'de seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Silivri Yenimahalle'de bulunan Cumhur İttifakı Seçim İrtibat bürosunun taşlanmasıyla ilgili C.T. gözaltına alındı.

C.T.'nin ifadesi ve yapılan inceleme sonrası E.B, S.U ve F.B. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 3 kişi savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken C.T. mahkemeye sevk edildi. C.T. ise "Mala Zarar Vermek" suçundan adli kontrol uygulanarak ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:57 Kaynak: DHA

Silivri, DHA, İstanbul, Güncel
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