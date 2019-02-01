Dha İstanbul - Silivri'de Un Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA
- SİLİVRİ Kınalı
'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında farbrikada maddi hasar meydana geldi.
Kınalı Sanayi mevkiinde bulunan bir un fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yükleme bölümündeki bazı malzemelerin tutuşması üzerine, çalışanlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü Dökümü:
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- İtfaiye
ekiplerinin gelişi
-Fabrika içerisinde yangına müdahale
-Un torbalarının taşınması
-Genel detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:51 Kaynak: DHA
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