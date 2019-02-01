Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Silivri'de Un Fabrikasında Yangın

Dha İstanbul - Silivri'de Un Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı.

Dha İstanbul - Silivri'de Un Fabrikasında Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında farbrikada maddi hasar meydana geldi.

Kınalı Sanayi mevkiinde bulunan bir un fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yükleme bölümündeki bazı malzemelerin tutuşması üzerine, çalışanlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Fabrika içerisinde yangına müdahale

-Un torbalarının taşınması

-Genel detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler Ztk'da Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi Meteorolojiden Ülke Geneli İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 02:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Silivri'de Un Fabrikasında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]