Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Şişli'de Cadde ve Sokaklarda Çöp Yığını Oluştu

Dha İstanbul - Şişli'de Cadde ve Sokaklarda Çöp Yığını Oluştu

42 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHAŞişli Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Şişli Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokakta çöp yığını oluştu.

İlçe sakinleri görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

İşçi, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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