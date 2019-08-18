ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın dış bölümünden kopan kartonpiyer kaldırımda yürüyen kadının üstüne düştü. Bacağından yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Olay, Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı katlı binanın dış yüzeyinden kopan kartonpiyer parçaları kaldırımda yürüyen Sibel Çopur'un üzerine düştü. Bacağından yaralanan kadın, kaldırıma oturtuldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Düşen parçalar nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.





POLİS OLAY YERİNE GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ





Olay yerine gelen polis ekibi çevreye güvenlik şeridi çekti. Zabıta ekipleri de kartonpiyer parçalarının düştüğü binada inceleme yaptı. Düşen parçalar nedeniyle otomobili hasar gören Recep Çakır "Binadan düşen parçalar nedeniyle iki kişi yaralandı. Biri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir kişi hafif yaralandığı için gitti. Bizim de otomobillerimizde hasar meydana geldi. Binada tadilat var mı bilmiyorum" dedi.





DÜŞEN PARÇALAR GÜVENLİK KAMERASINDA





Kartonpiyer parçalarının düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, binadan kopan kartonpiyer parçalarının kaldırıma düşüyor. O sırada yoldan geçen kadının yürümesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.









Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Binadan düşen parçalar

Vatandaşların olay yerine koşması

Otomobili zarar gören kişi ile röp.

Polis ekibinin güvenlik şeridi çekmesi

Zabıta ekibinin incelemeleri

Vatandaşların bekleyişi

Genel ve detaylar

- İstanbul