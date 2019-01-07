Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Şişli'de Yangın Paniği (1)

Dha İstanbul - Şişli'de Yangın Paniği (1)

53 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAŞişli'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.

Dha İstanbul - Şişli'de Yangın Paniği (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Şişli'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan daire 

-Kurtarma anları

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:55 Kaynak: DHA

Şişli, DHA, İstanbul, Güncel
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