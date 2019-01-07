Dha İstanbul - Şişli'de Yangın Paniği (1)
53 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAŞişli'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
DHA Şişli
'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan daire
-Kurtarma anları
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:55 Kaynak: DHA
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