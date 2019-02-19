Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Şişli'de Yangında Can Pazarı

Dha İstanbul - Şişli'de Yangında Can Pazarı

23 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Dha İstanbul - Şişli'de Yangında Can Pazarı, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Feriköy Cumhuriyet Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Yangında adeta can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalanlar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek incelemeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cep telefonu görüntüsü

-Dairenin alev alev yanması

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-Yangın çıkan bina

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahsur kalan vatandaşların merdivenle indirilmesi

-Ambulanslardaki kişilere müdahale

-Röportaj

- Polis ekiplerinin çalışması 

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:44 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, 3. Sayfa
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