Dha İstanbul - Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması
1 saat önce
Emin YEŞİL - İstanbul DHASultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
Emin YEŞİL - İstanbul DHA
Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1339 Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Önlem almadan çalışan işçiler
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:22 Kaynak: DHA
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