Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması

Dha İstanbul - Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması

1 saat önce

Emin YEŞİL - İstanbul DHASultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Dha İstanbul - Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması, System.String[]
Emin YEŞİL - İstanbul DHA

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1339 Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Önlem almadan çalışan işçiler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

DHA, Sultangazi, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı Metrobüs ve Otobüsler, Genç Kadının Sığınma Yeri Oldu Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:46:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]