Dha İstanbul - Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması

Emin YEŞİL - İstanbul DHASultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Emin YEŞİL - İstanbul DHA



Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.



Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1339 Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Önlem almadan çalışan işçiler

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