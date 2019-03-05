Dha İstanbul - Sultangazi'de Orman Yangını (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHASultangazi'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA Sultangazi
'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Havadan görüntüyle yanan alan
-Yangına müdahaleden görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:51 Kaynak: DHA
Kuyumcuların Sahte Altın İsyanı: Biz Bile Ayırt Edemiyoruz
Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'a Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyecek mi?
Binali Yıldırım: Metro Tavşantepe'den Tuzla'ya Gelecek
Geleceğin Ulaşım Aracı Sürücüsüz Otobüs Seferlerine Başladı