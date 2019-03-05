Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Sultangazi'de Orman Yangını (1)

Dha İstanbul - Sultangazi'de Orman Yangını (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHASultangazi'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dha İstanbul - Sultangazi'de Orman Yangını (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Sultangazi'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüyle yanan alan

-Yangına müdahaleden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

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