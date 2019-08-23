DHA İSTANBUL -SULTANGAZİ'DE "TOMBALA" OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
56 dakika önce
Sultangazi'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Sultangazi Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Tombala" adı altında kumar oynayan 40 kişiye de idari para cezası verildi.
Sultangazi Zübeyde Hanım
Mahallesi'nde bir işyerinin bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri 13 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında çalışma başlattı. Sivil polisler işyerine girdiği zaman kalabalık bir grubun 'tombala' oynadığını tespit ederek resmi ekiplerle baskın düzenledi. Polis
ekipleri yaptığı aramalarda kumar makinesi, çok sayıda pul ve kart ile 2 bin 820 lira para ele geçirildi. Ekipler tombala oynayan 40 kişiye idari işlem yaparken kişi başı 320 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi Deniz İ.(20) ve 4 çalışanı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işyeri sahibi Deniz İ. ve çalışanları Doğukan K., Yılmazel E., Faruk S. ve Hasan K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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-Tombala oynanan işyerinden görüntü
-Şüphelilerin görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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