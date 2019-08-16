DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA
1 saat önce
SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:35 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı. Sultangazi
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu'nda bir kişi aracıyla drift adı verilen tehlikeli hareketi yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol ortasında drift yapan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir sürücü son anda durmayı başardı. Sürücü bir süre sonra buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Sürücünün drift yapması
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