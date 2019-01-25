Dha İstanbul - Suriye Gemisi Boğazdan Geçti
2 saat önce
Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Suriye
gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçti.
Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz
'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi. 80 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1.5 saat süren Boğaz geçişinin ardından Marmara Denizi
'nde Zeytinburnu
açıklarına demirledi.
Görüntü Dökümü
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-Suriye gemisinde genel görüntü
-Gemiden detay görüntü
-Geminin orta güvertesinden detay görüntü
-Gemide bulunan Suriye bayrağından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:51 Kaynak: DHA
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