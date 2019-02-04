Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1)

Dha İstanbul - Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1)

1 saat önce

Haber-Doğanay YAVUZ - İstanbul DHATaksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Dha İstanbul - Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1), System.String[]
Haber-Doğanay YAVUZ - İstanbul DHA

Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:25 Kaynak: DHA

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