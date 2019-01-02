Dha İstanbul - Tarlabaşı'nda Otelde Yangın (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHATarlabaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Tarlabaşı
'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:30 Kaynak: DHA
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