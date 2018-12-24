Dha İstanbul - Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı; 1 Polis Yaralı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.
Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal
mevkii Edirne
istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:42 Kaynak: DHA
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