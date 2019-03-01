Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

Dha İstanbul - Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

28 dakika önce

Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.

Dha İstanbul - Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1), System.String[]
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.

Kaza Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

Akşemseddin, TEM Otoyolu, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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