Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

Dha İstanbul - Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

28 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Dha İstanbul - Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -  Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipmeri sevkedildi. 

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

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