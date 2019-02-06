Dha İstanbul - Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1)
28 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipmeri sevkedildi.
Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:07 Kaynak: DHA
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