Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Temizlik İşçisi Kıyafeti Giyerek Soydular

Dha İstanbul - Temizlik İşçisi Kıyafeti Giyerek Soydular

1 saat önce

ESENLER'de belediye temizlik işçisi kıyafeti giyerek girdikleri binada, Esenler Şoförler Esnaf Odası'nın kapısını kırarak kasadaki 20 bin lirayı çalan 3 şüpheliden biri polis tarafından yakalandı.

Dha İstanbul - Temizlik İşçisi Kıyafeti Giyerek Soydular, System.String[]
ESENLER'de belediye temizlik işçisi kıyafeti giyerek girdikleri binada, Esenler Şoförler Esnaf Odası'nın kapısını kırarak kasadaki 20 bin lirayı çalan 3 şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi daha arıyor.

2 Aralık 2018'de meydana gelen olayda gece yarısından sonra kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açarak aldıklarıyaklaşık 20 bin lira ile kaçmışlardı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin eşkalini belirledi.  Görüntülerde şüphelilerin belediye temizlik görevlisi kıyafeti giydikleri tespit edildi.

Kamera görüntüleri kullanarak oturdukları sokağa kadar takip edilen şüphelilerden Gürcistan uyruklu Paata S.(45) önceki gün gözaltına alındı. Daha önceden hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen Paata S.'nin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturmada Paata S.'nin suçu arkadaşları ile birlikte önce belediyenin gençlik merkezinden temizlik işçisi kıyafetleri çalarak, soyguna geçtikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Paata S. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Adliyeye sevkleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür

Akom'dan İstanbul'a Uyarı Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:56:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Temizlik İşçisi Kıyafeti Giyerek Soydular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]