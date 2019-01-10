Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1)

Dha İstanbul - Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA / İstanbul, DHATrabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dha İstanbul - Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1), System.String[]
Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA/ İstanbul, DHA

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. 

Görüntü Dökümü:

-----------

-Futbolcu ve avukatının açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Hugo Rodallega Martinez, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor

2,5 Milyon TL'si Çalınmak İstenen Rodallega, Adliyeye Giderek Şikayetçi Oldu Spor Başakşehirli Futbolcu Caiçara Şampiyonluğu Hak Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:39:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]