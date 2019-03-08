Dha İstanbul - Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü
2 saat önce
İstanbul DHATürkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
İstanbul
DHA Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:16 Kaynak: DHA
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