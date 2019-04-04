Dha İstanbul - Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (1)
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHABeylikdüzü TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.
Ersan SAN - İstanbul
DHA Beylikdüzü
TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Fuar alanına çok sayıda ambulans sevk edildi.
Görüntü Dökümü;:
-----------
-Devrilen stant
-yaralılar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:55 Kaynak: DHA
İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var
Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz
Bir "Oy Farkı Açıklaması" da Ekrem İmamoğlu'ndan Geldi
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi