Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı (2)
54 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Tuzla
'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması
-Ambulanstaki yaralı
-İtfaiyenin görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:23 Kaynak: DHA
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