Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı (2)

Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı (2)

54 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması

-Ambulanstaki yaralı

-İtfaiyenin görüntüsü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:23 Kaynak: DHA

Tuzla, DHA, İstanbul, Güncel
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