Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (1)

Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHATuzla'ta bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (1), System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Tuzla'ta bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.  

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

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