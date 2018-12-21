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Dha İstanbul - Tuzla'da "Kübra" Eylemi

4 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ- İSTANBUL DHATuzla'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kübra Kilit'in ailesi olay yerine gelerek eylem yaptı.

Dha İstanbul - Tuzla'da
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ- İSTANBUL DHA

Tuzla'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kübra Kilit'in ailesi olay yerine gelerek eylem yaptı.

Olay 2 ay önce Tuzla Fatih Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanında aprondaki uçakların koordinesinden sorumlu birimde çalışan Kübra Kilit (23) minibüsten inip trafik ışıklarına doğru yürüyordu. O sırada plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Araç bir süre bekledikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kilit, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Kübra Kilit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kübra Kilit'in ailesi ve mahalle sakinleri bugün kazanın yaşandığı yere gelerek eylem yaptı.

"BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Anne Ayşe Kilit, "Başkalarının canı yanmasın diye biz bunu yapıyoruz. Hiç kimseden bize çare yok, fayda da yok. Ben öyle bir araç olduğunu da inanmıyorum. Hep aynı markaya yönlendiler ama zannetmiyorum ki o aracın olduğuna. Ben bu yoldan geçemiyorum.   Sabah akşam bu yoldan çocuğum geçiyor, başkalarının çocuğu geçiyor. Bu ilk de değil, son da olmayacak. Buna bir çözüm bulsunlar. Kimse ilgilenmiyor bizimle" dedi.

Kübra Kilit'in babası Yılmaz Kilit ise kızına çarpıp kaçan kişilere seslenerek, "İki kişiler, 23 Ekim saat 21.00 sıralarında kızıma vurdular kaçtılar. Bunlar nerede yatıyor, hangi vicdanla yatıyorlar. Bunların anneleri, kız kardeşleri, babaları yok mu bilmiyorum. Bu arkadaşlar lütfen ortaya çıksınlar. Adalet gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Amca Olgun Kilit ise "Bu bizim mahallenin yolu aynı cehennem yolu gibi, ikişer şerit yol. Bıraksan Tepeören, Kurtköy yolu ayrım yok. Aydınlatma yok. Kaldırım yok. Durak zaten yolun ortasında. Hiçbir şey görünmüyor. Yolumuzu yapın. Şeridi çizin yolu ortadan ayırın ikiye. Bizim mahalle ölüm mahallesi oldu. Bu ikinci ölümlü kaza burada. Yeğenimi kaybettim. Vuranlara da sesleniyorum. Lütfen adalete teslim olun" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Kübra Kilit'in ölüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen Kilit'e bir aracın çarpması ve bir süre bekledikten sonra kaçması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin ve mahalle sakinlerinin caddeye yürümesi

-Babanın olay yerine çiçek bırakması

-Baba ille röp

-Amca ile röp

-Anne ile röp

-Protesto edilen caddeden görüntüler

-Trafik polislerinin eylem için önlem alması

-Mahalle sakinlerinin ölen genç kızın resimli afişini açması

-KAZA ANI (GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın kıza çarpması

-Kızın savrulması

-Aracın ileride beklemesi

-Olay yerine koşan insanlar

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:35 Kaynak: DHA

Tuzla, DHA, Güncel
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