Dha İstanbul - Tuzla'daki Gemi Yangınında Ölen 2 Kişinin Cenazesi Kaldırıldı
1 saat önce
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHATuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA Tuzla
'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz
ile Mehmet Tütüncü
'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Cenazeler buradan Adli Tıp Kurumu
'na gönderilecek. Haberi alan cenaze yakınları geldikleri tersane önünde gözyaşı döktü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:30 Kaynak: DHA
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