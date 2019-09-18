Dha istanbul -tuzla'daki patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan görüntülendi

TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan da görüntülendi.

Görüntü Döküm:

---------

-Patlamanın ardından yaşananlar

DHA FEED



