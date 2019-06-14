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DHA İSTANBUL- UKOME'DEN SERVİSLERE "PLAKA TAHDİT" KARARI

3 saat önce

İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin Haziran ayı toplantısında servisçilerin uzun süredir beklediği plaka tahdidiyle ilgili karar çıktı.

DHA İSTANBUL- UKOME'DEN SERVİSLERE

İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin Haziran ayı toplantısında servisçilerin uzun süredir beklediği plaka tahdidiyle ilgili karar çıktı.
UKOME'den yapılan açıklamada, İstanbul'da servis taşımacılığı kararı almış ve mevcut taşımacı hakkına sahip kişilerin, araçlarının 34 LAA 001 ve 34 LZZ 999 aralığındaki plakalarını 'tahditli plaka' olarak kullanabileceği belirtildi.
Ayrıca gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen "Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi" geçerlilik süresi 10 yıldan 30 yıla çıkarıldı. UKOME üyelerinin imzasıyla resmiyete bağlanan karar bugün onaylandı. Karar kapsamında plaka sahipleri turizm taşımacılığı yapamayacak. Toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan gerçek kişi ve tahditli taksi, minibüs, dolmuş sahibi kişilere devir yapılamayacak ve plakalar başkalarına kiraya verilemeyecek. 

Görüntü Dökümü:
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-Servisçilerin İBB önündeki kutlaması (dün akşam çekildi)
 


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
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