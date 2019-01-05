Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul  - Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1)

Dha İstanbul  - Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1)

29 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAUkrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

Dha İstanbul  - Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1), System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının fotoğrafları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

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