Dha İstanbul - Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1)
29 dakika önce
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAUkrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Görüntü Dökümü:
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-Zanlının fotoğrafları
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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